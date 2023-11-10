Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за неделю сбили 32 снаряда РСЗО HIMARS

По данным ведомства, также сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 32 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, 2 противокорабельные ракеты "Нептун", 2 управляемые авиационные бомбы JDAM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, 2 противокорабельные ракеты "Нептун", 2 управляемые авиационные бомбы JDAM", - говорится в сообщении. В МО РФ добавили, что также сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как указали в российском оборонном ведомстве, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 533 самолета, 254 вертолета, 8 791 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 335 танков и других боевых бронированных машин, 1 183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 175 единиц специальной военной автомобильной техники.