Участники СВО и их семьи отправятся в парк "Патриот" рейсами "Время героев"

С 10 по 13 ноября пассажиры ознакомятся с достопримечательностями парка, а также с Музейным комплексом "Дорога памяти" и Главным храмом ВС РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 570 участников специальной военной операции (СВО), члены их семей отправятся в парк "Патриот" на автобусах рейса "Время героев". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всероссийский проект Министерства обороны Российской Федерации "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) доставит более 570 участников агитационной акции в парк "Патриот". На этот раз в путешествие в Подмосковье отправятся военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО, из Москвы и Московской области", - сообщили там.

В министерстве отметили, что с 10 по 13 ноября пассажиры ознакомятся с достопримечательностями парка, а также с Музейным комплексом "Дорога памяти" и Главным храмом ВС РФ. "Участники акции увидят военную технику всех видов и родов войск, в том числе редкие и единичные экземпляры, посетят площадки для тактических игр, веревочный городок, полосу препятствий и многое другое", - добавили там.

Отмечается, что для детей в парке "Патриот" подготовлена спецпрограмма. Ребята узнают, как создавать комиксы на военно-патриотические темы и примут участие в мастер-классах по рисованию. Все участники спецрейсов, добавили в Минобороны, будут размещены в отеле ПСБ "Патриот", расположенном в пешей доступности от ключевых достопримечательностей парка.

Рейс "Время героев" проходит в рамках всероссийского проекта Министерства обороны РФ "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель программы "Своих не бросаем!" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.