11 ноября, 11:06,
обновлено 11 ноября, 11:16
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о нанесении поражения двум бригадам ВСУ в районе Работино

По данным ведомства, российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских бойцов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что уничтожено до 50 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119 производства США. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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