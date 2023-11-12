В Херсонской области сообщили об уничтожении скопления ВСУ у Крынок

По словам представителя оперативных служб региона, соединения группировки войск "Днепр" также ликвидировали позицию одного из подразделений противника на каховском направлении

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили гаубицу Д-30, 120-мм минометный расчет и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Крынки в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Тягинка, позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Антоновка", - сказал он.

В островной зоне уничтожена гаубица Д-30, а на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ.

Вчера за сутки ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 111 снарядов. Под огнем ВСУ также оказались Обрывка, Крынки, Алёшки, Старая Маячка, Кардашинка, Казачьи Лагери, Днепряны. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенном пункте Новая Каховка, населенном пункте Каховка, населенном пункте Крынки, населенном пункте Песчановка, населенном пункте Казачьи Лагери, населенном пункте Саги, населенном пункте Новые Лагери, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавили в оперативных службах.