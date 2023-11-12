ВС РФ пресекли шесть попыток ротации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении

Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, потери противника составили до 150 военнослужащих

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ пресекли шесть попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли шесть попыток ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского, Малиновки и севернее Приютного. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по сосредоточению живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки", - сказал он, видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

По его словам, потери противника на направлении составили до 150 боевиков. Также уничтожены 155-мм гаубица "Паладин" американского производства, две 155-мм гаубицы "Краб", две 155-мм гаубицы FH70, четыре 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", пять минометных расчетов и два автомобиля с противником.