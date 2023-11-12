Плененные на Днепре военные ВСУ назвали отправку на левый берег "дорогой в один конец"

Военнослужащие 36-й бригады морской пехоты также сообщили, что командиры их бросили

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пленные военнослужащие 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, как попали в плен после переправки на левый берег Днепра, отметив, что командиры ВСУ их бросили.

"Мы высадились на берег, сразу начался обстрел. <...> Офицеры нам не поставили никакой задачи и они нас бросили, нас отправили на пушечное мясо", - рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Михалюк на видео, распространенном Минобороны РФ.

Другой пленный, Александр Макаренко, также рассказал, что его группа переправлялась без офицеров. После высадки командир сообщил им по связи неверные координаты, после чего группа попала в плен к российским военнослужащим.

9 ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. В плен были взяты 11 украинских бойцов. За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам.