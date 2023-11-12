12 ноября, 11:14,
обновлено 12 ноября, 11:33
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, российские военнослужащие также уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны противника

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили две атаки ВСУ на купянском направлении и уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны, потери противника за сутки составили до 40 военных. Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30. "В районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - уточнили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация