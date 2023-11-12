МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, российские военнослужащие также уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны противника

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили две атаки ВСУ на купянском направлении и уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны, потери противника за сутки составили до 40 военных. Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30. "В районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - уточнили в ведомстве.