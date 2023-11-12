МО РФ сообщило об огневом поражении скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Работина

По данным ведомства, уничтожено до 55 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля противника

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино на Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении <...> нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ отметили, что поражение нанесли "умелыми и слаженными действиями" подразделений группировки войск РФ, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, ударами авиации.

Уточняется, что уничтожено до 55 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.