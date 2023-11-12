12 ноября, 11:15,
обновлено 12 ноября, 11:24
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял убитыми и ранеными до 250 военных, а также три бронемашины и три пикапа

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ВСУ на донецком направлении потеряли убитыми и ранеными до 250 военных, а также три бронемашины и три пикапа. Помимо прочего, российские военнослужащие отразили пять атак противника, сообщили в Минобороны (МО) РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа", - отметили в ведомстве.

По данным МО РФ, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М119 производства США, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20. 

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