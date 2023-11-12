МО РФ сообщило о поражении пункта управления бригады ВСУ у Антоновки

По данным ведомства, российские военнослужащие также уничтожили склад горючего противника в Николаевской области

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили пункт управления бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Антоновки в ДНР и уничтожили склад горючего у Константиновки в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ. В районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.