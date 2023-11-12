12 ноября, 11:18,
обновлено 12 ноября, 11:34
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 210 военнослужащих

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 15-го полка Нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР. Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - говорится в сообщении. 

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