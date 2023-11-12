Средства ПВО РФ перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили 42 беспилотника ВСУ

По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8 871 БПЛА, 441 ЗРК, 13 358 танков и других боевых бронированных машин, 1 183 боевые машины РСЗО, 7 071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 207 единиц специальной военной автомобильной техники противника

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 42 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 42 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8 871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 358 танков и других боевых бронированных машин, 1 183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 207 единиц специальной военной автомобильной техники.