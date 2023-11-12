МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, они составили свыше 80 военнослужащих

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили свыше 80 военнослужащих. Российские военные отразили атаку штурмовой группы территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также добавили, что потери противника на направлении за сутки составили более 80 военнослужащих, были уничтожены две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777 производства США.