12 ноября, 19:01,
обновлено 12 ноября, 19:04

МО РФ заявило, что ВКС 11 ноября поразили объекты боевиков в Сирии

Ликвидировано 34 и ранено более 60 боевиков, сообщил замруководителя российского ЦПВС в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России 11 ноября нанесли в провинции Идлиб авиаудары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Уничтожены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"11 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Уничтожены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". Ликвидировано 34 и ранено более 60 боевиков", - сказал он.

Кулить также отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ) в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - три обстрела, в провинции Латакия - два обстрела. 

Теги:
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