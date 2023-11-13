Россия и ОАЭ обсуждают перспективы военно-технического сотрудничества

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Объединенные Арабские Эмираты на протяжении многих лет являются надежным партнером РФ в сфере военно-технического сотрудничества

ДУБАИ, 13 ноября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются надежным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), страны обсуждают перспективы развития отношений в этой области. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow в Дубаи.

"Объединенные Арабские Эмираты на протяжении многих лет являются надежным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Нынешний этап отношений в области ВТС характеризуется развитием взаимодействия между Россией и ОАЭ с акцентом на его кооперационную составляющую. С партнерами обсуждаются как реализация действующих контрактов, так и перспективные направления сотрудничества", - сказал он.

Dubai Airshow проводится раз в два года. Россия принимает участие в этой крупнейшей международной аэрокосмической выставке с 1993 года. В 2023 году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию экспонируют более 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября.