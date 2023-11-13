13 ноября, 08:27,
обновлено 13 ноября, 08:51
Военная операция на Украине

Чемезов: за рубежом повысился интерес к технике РФ, зарекомендовавшей себя в СВО

По словам главы Ростеха, военнослужащие, эксплуатирующие боевую технику, периодически встречаются с конструкторами, инженерами и высказывают свои пожелания и замечания

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Интерес за рубежом к российской военной технике, зарекомендовавшей себя в ходе проведения специальной военной операции (СВО), повысился, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Да, конечно. Интерес большой", - сказал он, отвечая на вопрос, возрос ли интерес иностранных партнеров к российской технике, учитывая, что многие образцы хорошо себя зарекомендовали в ходе СВО.

По словам Чемезова, военнослужащие, эксплуатирующие боевую технику, периодически встречаются с конструкторами, инженерами и высказывают свои пожелания и замечания. "Мы это все, естественно, учитываем, и появляется новая модернизированная техника. Практически модернизация идет постоянно", - добавил глава Ростеха.

"Интерес к нашей авиации, к нашим достижениям всегда был и остается большим", - добавил Чемезов. "Многие страны хотели бы тоже производить нашу технику у себя. Мы рассматриваем такую вероятность, прежде всего с нашими партнерами из Китая", - сообщил он. 

Теги:
РоссияЧемезов, Сергей ВикторовичВоенная операция на Украине
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