Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Штурмовые группы российских десантников заняли опорный пункт ВСУ на западном фланге артемовского направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что опорный пункт был захвачен на западном фланге артемовского направления.

"В ходе ведения активной обороны Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов", - отметили в военном ведомстве.