В Севастополе простились с погибшим начштаба 810-й бригады морской пехоты Яном Сухановым

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что военный получил ранение в Мариуполе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. В Севастополе прошли похороны начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, гвардии подполковника Яна Суханова, под руководством которого подразделение вело бои за Мариуполь и завод "Азовсталь". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"Ян Александрович получил ранение в Мариуполе", - написал Развожаев. Он уточнил, что у Суханова при лечении в московском госпитале диагностировали еще одно "коварное" заболевание. Оно, по словам главы Севастополя, не дало организму справиться с полученными ранениями.

Губернатор отметил, что Суханов с 24 февраля 2022 года находился в зоне проведения специальной военной операции. Помимо этого, он был в командировках на территории Сирии. Военный имел множество наград, включая Орден Мужества.

Развожаев рассказал, что Суханов родился в Южно-Сахалинске и в 2002 году с отличием окончил Дальневосточное высшее командное училище. "Получил назначение в Севастополь и здесь прослужил всю свою жизнь, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира 810-й отдельной бригады морской пехоты", - добавил Развожаев.

Губернатор также сообщил о похоронах гвардии рядового Артема Клягина, который проходил службу по контракту в 810-й бригаде. Клягин погиб под поселком Безыменное Херсонской области. Развожаев добавил, что военнослужащий спасал сослуживцев и пытался эвакуировать раненых из-под обстрела.