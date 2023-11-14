Украинские пленные рассказали о безуспешных атаках ВСУ на запорожском направлении

По их словам, украинские командиры направляют людей на невыполнимые задачи, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пленные украинские военнослужащие рассказали о безуспешных попытках атак российских позиций на запорожском направлении, по их словам, украинские командиры, зная текущую ситуацию, все равно направляют людей на невыполнимые задачи. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны РФ, сопроводив сообщение видеокадрами интервью пленных.

"Была поставлена задача зайти на опорный пункт, нам сказали, это наш окоп, проблем никаких нет. Выдвинулась нас группа, шесть человек, дошло двое - я и мой командир взвода, у нас не было ни приборов ночного видения, ни тепловизоров, на что комбат сказал, что ночью придет поддержка. Зашли мы в тот окоп, там некого было менять, я начал окапывать себе позицию, через час услышал выстрелы и принял решение сдаться и остаться в живых. Я не знаю, как нас отправляли туда, и говорили, что это наш окоп, если там были российские солдаты и это была их позиция", - рассказал Семен Менеско, пленный военнослужащий ВСУ Он уточнил, что во время обучения, которое проходило в Германии, стрельбы проходили с западных видов вооружения, тогда как на передовой бойцам вручили оружие советского образца, навыков использования которого у бойцов не было.

Другой пленный, Дмитрий Фатеев рассказал, что в районе Работино их бросил проводник, сказав, что не хочет "умирать за них". "Мы хотели развернуться и уйти, но ребята предложили подождать утра. Мы запрыгнули в первый блиндаж и сидели там до вечера. Потом нас пришли штурмовать, и мы сдались в плен", - рассказал Фатеев.

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Он уточнил, что после того, как их пленили российские военные, украинская артиллерия начала обстрел. Из-за этого российские военнослужащие и украинские пленные укрывались в блиндаже до 5 утра. По словам Фатеева, отношение было нормальное. По его словам, все бойцы роты, в которой он служил, сейчас ранены.

Фатеев и Менеско также отметили хорошие условия в российском плену.