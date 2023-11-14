14 ноября, 11:08,
обновлено 14 ноября, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении атаки штурмовиков ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Потери противника на южнодонецком направлении составили до 60 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. "Потери противника составили до 60 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - заключили в военном ведомстве. 

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