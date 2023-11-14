МО РФ заявило об огневом поражении живой силы и техники ВСУ в Запорожской области

Противник потерял до 75 военных, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении за сутки составили до 75 военнослужащих. Российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники бригады ВСУ у Работина в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30 противника.