МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Они составили до 300 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за прошедшие сутки составили до 300 военнослужащих. Такие данные о ходе специальной военной операции привели в Минобороны (МО) России, отметив, что в районе населенных пунктов Малоильиновка и Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) было отражено пять атак ВСУ.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - указывается в сообщении.

В МО РФ уточнили, что всего на донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 5 атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малоильиновка и Клещеевка в ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.