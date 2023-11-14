14 ноября, 11:11
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях противника на херсонском направлении

За сутки они составили до 95 военных, 3 самоходные артиллерийские установки Krab, 2 САУ "Гвоздика" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки составили до 95 военных, поражены 3 самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab, 2 САУ "Гвоздика" и боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области потери противника составили до 95 военнослужащих и 4 автомобиля", - проинформировали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены 3 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град". 

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