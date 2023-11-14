Командир спецназа "Ахмат" заявил о снижении интенсивности обстрелов ВСУ

Апты Алаудинов сообщил, что у украинской стороны все меньше снарядов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Интенсивность обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения снижается. Снарядов у украинской стороны все меньше, заявил командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"То, что снарядов у них (ВСУ) все меньше мы, конечно, фиксируем. Раньше <...> по нам били, можно сказать, беспрерывно, сейчас есть ощущение, что у них со снарядами наступает по-тихоньку тишина", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский союз не сможет выполнить план по поставке 1 млн артиллерийских снарядов Киеву до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.