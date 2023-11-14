В Херсонской области сообщили, что ВСУ за две недели потеряли более 200 солдат у Крынок

По словам представителя оперативных служб региона, военнослужащие группировки войск "Днепр" каждый день массово уничтожают живую силу противника

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала ноября потеряли в районе населенного пункта Крынки на левобережье Херсонской области более 200 солдат. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"Военнослужащие группировки войск "Днепр" каждый день массово уничтожают украинских [солдат]. С начала ноября в районе данного населенного пункта [Крынки] противник уже потерял более 200 [человек]", - сказал он.

По его словам, ожидается спад активности украинских войск на этом участке.

В ноябре представитель оперативных служб Херсонской области сообщал о 10 случаях уничтожения соединениями группировки войск "Днепр" скоплений ВСУ у Крынок.