14 ноября, 14:02
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили, что ВСУ за две недели потеряли более 200 солдат у Крынок

По словам представителя оперативных служб региона, военнослужащие группировки войск "Днепр" каждый день массово уничтожают живую силу противника

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала ноября потеряли в районе населенного пункта Крынки на левобережье Херсонской области более 200 солдат. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"Военнослужащие группировки войск "Днепр" каждый день массово уничтожают украинских [солдат]. С начала ноября в районе данного населенного пункта [Крынки] противник уже потерял более 200 [человек]", - сказал он.

По его словам, ожидается спад активности украинских войск на этом участке.

В ноябре представитель оперативных служб Херсонской области сообщал о 10 случаях уничтожения соединениями группировки войск "Днепр" скоплений ВСУ у Крынок. 

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