Российские десантники-зенитчики под Артемовском уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ

Эти пункты обнаружила разведка при помощи беспилотника, сообщили в Минобороны РФ

ТАСС, 15 ноября. Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнем уничтожили замаскированные опорники ВСУ", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что огонь велся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60. За время своей работы на артемовском направлении ивановские десантники-зенитчики поразили десятки опорных пунктов противника, а также большое количество легкобронированной техники.

Для большей маневренности зенитки устанавливают на базу "Уралов". За сутки они выезжают на боевую работу несколько раз.