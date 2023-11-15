Украинский пленный рассказал, как после срока за дезертирство его вновь отправили на фронт

Павел Митрович рассказал, что покинул часть, поскольку не хотел воевать

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий рассказал о том, что после уголовного дела за дезертирство его вновь отправили воевать в то же подразделение. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, распространив соответствующее видео.

"Был мобилизован в марте месяце в городе Киеве Соломенским военкоматом без медкомиссии, без ничего, как бы, я думаю, с нарушением законодательства. Был мобилизован в 120-й разведывательный батальон вновь созданный. Я был солдатом в группе эвакуации. Так как я недобровольно пошел и не хотел воевать, я покинул часть", - рассказал пленный Павел Митрович.

Он уточнил, что после этого узнал о возбужденном в отношении него уголовном деле по статье о самовольном оставлении части в боевой обстановке. "Мне дали 5 лет, из которых два года условно. И меня направили дальше служить, то есть я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон. Ну понятно, что взаимоотношения у меня с ними там уже не очень", - добавил Митрович.