Силы РФ за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Д-30 и лодку ВСУ

По данным оперативных служб Херсонской области, потери ВСУ составили 40 погибших

ГЕНИЧЕСК, 15 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Д-30 и потопили лодку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в оперативных службах Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, лодка ВСУ в районе острова Фролова, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Львово, одна установка РСЗО "Град" БМ-21 в районе населенного пункта Тягинка", - сказали в оперативных службах. По их данным, потери ВСУ на этом направлении составили 40 погибших.

В островной зоне силы РФ уничтожили позицию украинской армии в районе населенного пункта Велетенское, а на каховском направлении - позицию одного из подразделений ВСУ в районе Змиевки.