15 ноября, 10:19
Военная операция на Украине

Замминистра обороны РФ вручил награды участникам СВО

Шесть военнослужащих были удостоены государственных наград, среди которых три ордена Мужества, две медали "За Отвагу" и медаль "За Храбрость"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка вручил военнослужащим - участникам специальной военной операции государственные награды. Генерал-полковник Евкуров в ходе церемонии награждения передал слова благодарности от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество отвагу и храбрость, проявленную военнослужащими при выполнении воинского долга", - говорится в сообщении. Уточняется, что шесть военнослужащих были удостоены государственных наград, среди которых три ордена Мужества, две медали "За Отвагу" и медаль "За Храбрость".

"От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, восстановить силы и вернуться в строй к боевым товарища", - сказал Евкуров, слова которого приводит Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в церемонии награждения также приняли участие руководитель Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны РФ Артем Святненко и генеральный инспектор МО РФ генерал-полковник Валерий Баранов. Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Павел Крайнюков доложил замминистру, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы, получают высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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