15 ноября, 11:43,
обновлено 15 ноября, 11:53
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 180 военнослужащих

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, общие потери противника за сутки составили до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", - сообщили там. 

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