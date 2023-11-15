МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 180 военнослужащих

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, общие потери противника за сутки составили до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", - сообщили там.