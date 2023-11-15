15 ноября, 11:44,
обновлено 15 ноября, 11:50
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS

По данным военного ведомства, уничтожены 30 украинских беспилотников

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватили семь ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 30 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Василевка, Белогоровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Романовское Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 535 самолетов, 254 вертолета, 8 934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 396 танков и других боевых бронированных машин, 1 184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 273 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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