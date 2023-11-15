15 ноября, 11:44,
обновлено 15 ноября, 11:55
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении трех пунктов управления украинских соединений и частей в ДНР

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки поразили три пункта управления украинских соединений и частей в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка Нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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