МО РФ заявило о поражении трех пунктов управления украинских соединений и частей в ДНР

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки поразили три пункта управления украинских соединений и частей в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка Нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах.