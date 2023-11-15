МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовой группы ВСУ на запорожском направлении

По данным военного ведомства, уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки отразили атаку штурмовой группы украинских вооруженных сил (ВСУ), а также нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Работина Запорожской области.

Уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, 3 пикапа, а также гаубица М119 производства США", - говорится в сообщении.