15 ноября, 11:45,
обновлено 15 ноября, 12:01
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении радиолокационной станции контрбатарейной борьбы Cobra ВСУ

По данным военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы также поразили гаубицу "Мста-Б" и две гаубицы Д-30

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили на херсонском направлении до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также впервые поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы Cobra производства Германии.

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Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, 3 автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra", - сказали в ведомстве. 

Теги:
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