МО РФ заявило, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты

Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что под предлогом "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс активно пытается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои силы и инфраструктуру, в частности, набирает обороты военно-биологическая деятельность США, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Под предлогом "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру", - сказал Фомин, выступая в четверг на 10-м заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте.

Он подчеркнул, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона". "Подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех государств Европы, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс", - сказал Фомин.