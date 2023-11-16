16 ноября, 07:11

МО РФ заявило, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты

Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что под предлогом "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс активно пытается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои силы и инфраструктуру, в частности, набирает обороты военно-биологическая деятельность США, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Читайте также
Что известно о биолабораториях Пентагона за пределами США

"В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Под предлогом "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру", - сказал Фомин, выступая в четверг на 10-м заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте.

Он подчеркнул, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона". "Подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех государств Европы, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс", - сказал Фомин. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация