16 ноября, 11:12,
обновлено 16 ноября, 11:29
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 26 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, также перехватили два реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили за сутки 26 украинских беспилотников, перехватили 2 реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачены 2 реактивных снаряда HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Липовое Донецкой Народной Республики, Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области", - проинформировали в военном ведомстве. 

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