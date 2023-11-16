МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 26 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, также перехватили два реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили за сутки 26 украинских беспилотников, перехватили 2 реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены 2 реактивных снаряда HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Липовое Донецкой Народной Республики, Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области", - проинформировали в военном ведомстве.