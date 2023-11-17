Для участвующих в СВО добровольцев из Мордовии и Башкири провели телемост с семьями

Подобное для военнослужащих из этих регионов организовали впервые

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Телемост организовали для военнослужащих, проходящих заочное обучение в вузах, но взявших академический отпуск и добровольно ушедших на спецоперацию, с их семьями и однокурсниками из Мордовии и Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Командование группировки войск Центрального военного округа впервые организовало телемост для военнослужащих, проходящих заочное обучение в вузах, и их семей и однокурсников из Мордовии и Башкирии. Военнослужащие взяли академический отпуск и добровольно, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации, прошли полный курс боевой подготовки и убыли в зону проведения СВО", - сказали в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что военнослужащие пообщались и с руководством вузов, в которых проходят обучение. В том числе они смогли получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся процесса обучения, сдачи экзаменов и курсовых работ.

В ходе общения для военнослужащих были исполнены патриотические стихотворения, показаны музыкальные номера, в том числе с игрой на национальных инструментах. В завершение представитель командования ЦВО вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды.