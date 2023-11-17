17 ноября, 05:42
Военная операция на Украине

Для участвующих в СВО добровольцев из Мордовии и Башкири провели телемост с семьями

Подобное для военнослужащих из этих регионов организовали впервые

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Телемост организовали для военнослужащих, проходящих заочное обучение в вузах, но взявших академический отпуск и добровольно ушедших на спецоперацию, с их семьями и однокурсниками из Мордовии и Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Командование группировки войск Центрального военного округа впервые организовало телемост для военнослужащих, проходящих заочное обучение в вузах, и их семей и однокурсников из Мордовии и Башкирии. Военнослужащие взяли академический отпуск и добровольно, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации, прошли полный курс боевой подготовки и убыли в зону проведения СВО", - сказали в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что военнослужащие пообщались и с руководством вузов, в которых проходят обучение. В том числе они смогли получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся процесса обучения, сдачи экзаменов и курсовых работ.

В ходе общения для военнослужащих были исполнены патриотические стихотворения, показаны музыкальные номера, в том числе с игрой на национальных инструментах. В завершение представитель командования ЦВО вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды. 

Теги:
РоссияБашкортостанМордовияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация