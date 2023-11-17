МО РФ сообщило об уничтожении полевых позиций ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений противника

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в результате авиационных ракетных ударов уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. <…> В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - добавили в Минобороны.

Су-25 - бронированный дозвуковой всепогодный реактивный штурмовик. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Разработан в первой половине 1970-х годов в опытно-конструкторском бюро П.О. Сухого.