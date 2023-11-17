17 ноября, 12:06,
обновлено 17 ноября, 12:13
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о 24 ударах высокоточным оружием и БПЛА за неделю

Поражены места размещения командования группы "Лиман" и группировки "Хортица", отметили в ведомстве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в период с 11 по 17 ноября нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, поражены в том числе места размещения командования командного состава оперативно-тактической группы "Лиман" и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Азов" и "Правый сектор" (запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - сообщили там.

В МО РФ добавили, что также в результате ударов успешно поражены артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация