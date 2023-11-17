МО РФ рассказало о 24 ударах высокоточным оружием и БПЛА за неделю

Поражены места размещения командования группы "Лиман" и группировки "Хортица", отметили в ведомстве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в период с 11 по 17 ноября нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, поражены в том числе места размещения командования командного состава оперативно-тактической группы "Лиман" и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Азов" и "Правый сектор" (запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - сообщили там.

В МО РФ добавили, что также в результате ударов успешно поражены артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).