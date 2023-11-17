МО РФ сообщило об отражении за неделю трех атак ВСУ в районе Работина

Потери противника на запорожском направлении составили более 425 военных

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, потери противника составили свыше 425 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что ВСУ за неделю потеряли на этом направлении более 425 военнослужащих, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 7 орудий полевой артиллерии.

