17 ноября, 12:09,
обновлено 17 ноября, 12:12
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях противника на херсонском направлении

За неделю на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова ВСУ потеряли более 460 военных

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потеряли более 460 военных.

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Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, и 17 автомобилей", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град". 

Теги:
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