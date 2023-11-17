МО РФ сообщило об отражении 26 атак ВСУ на купянском направлении

Общие потери противника превысили 575 военных

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в период с 11 по 17 ноября отразили 26 украинских атак за неделю.

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю превысили 575 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника и продолжали улучшать положение по переднему краю. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Общие потери противника составили свыше 575 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии", - сообщили в военном ведомстве.