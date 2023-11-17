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17 ноября, 12:11,
обновлено 17 ноября, 12:13
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении четырех бригад ВСУ у Угледара, Старомайорского и Урожайного

Противник потерял свыше 745 военных

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного, всего противник потерял на южнодонецком направлении более 745 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики, - проинформировали в ведомстве. - Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики".

В Минобороны РФ уточнили, что потери ВСУ на данном направлении составили свыше 745 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". 

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