Противник потерял свыше 745 военных

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного, всего противник потерял на южнодонецком направлении более 745 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики, - проинформировали в ведомстве. - Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики".

В Минобороны РФ уточнили, что потери ВСУ на данном направлении составили свыше 745 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".