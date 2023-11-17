17 ноября, 19:00
Кризис в Сирии

МО РФ заявило об ударе ВВС Израиля управляемыми авиабомбами по инфраструктуре в Сирии

Жертв и пострадавших нет, отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Два истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе города Дамаск. Дежурными силами сирийских расчетов ПВО сбито пять авиабомб, жертв и пострадавших нет, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"17 ноября с 02:22 до 02:32 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе города Дамаск", - сказал Кулить.

Он отметил, что дежурными силами сирийских расчетов ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил Сирии комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" сбито пять авиабомб. "В результате израильского авиаудара жертв и пострадавших нет", - добавил Кулить. 

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