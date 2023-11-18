МО РФ показало работу расчетов РСЗО "Град" и пушек "Гиацинт-Б" на купянском направлении

В ведомстве отметили, что системы РСЗО также используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" Западного военного округа на купянском направлении.

"Артиллерийские подразделения Западного военного округа на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, используя тактику частых смен огневых позиций", - сообщили в Минобороны РФ.

Системы РСЗО также используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника. "Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления", - добавили в военном ведомстве.

Ежегодно 19 ноября в Вооруженных силах (ВС) России отмечается памятная дата - День ракетных войск и артиллерии. Он установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Ракетные войска и артиллерия - род Сухопутных войск ВС РФ, основное средство огневого и ядерного поражения противника во время боевых действий. Состоит из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, полков и дивизионов - как отдельных, так и входящих в состав дивизий, бригад и военных баз российской армии.