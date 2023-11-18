Около 200 военнослужащих спортивных рот приняли военную присягу

Среди них шесть мастеров спорта международного класса, сообщили в Министерстве обороны РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие пяти спортивных рот, 196 представителей 40 олимпийских видов спорта приведены к военной присяге. Среди них шесть мастеров спорта международного класса, сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

"Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков поздравил военнослужащих двух спортивных рот Центрального спортивного клуба армии на церемонии приведения к военной присяге в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве. Также сегодня к военной присяги приведены новобранцы еще трех спортрот в Санкт-Петербурге, Самаре и Севастополе. Всего в пяти ротах приняли военную присягу 196 представителей более 40 олимпийских видов спорта", - сообщили там.

В Минобороны уточнили, что среди них - шесть мастеров спорта международного класса, 97 мастеров спорта России, 93 кандидата в мастера спорта России. Среди военнослужащих, которые были приведены к военной присяге, рядовой Степан Калабин МСМК по плаванию, рядовой Мохдан Махаури МСМК по боксу, рядовой Максим Троценко МСМК по плаванию, рядовой Никита Щекочихин КМС по бейсболу, рядовой Руслан Тхакушинов МС по боксу, рядовой Василий Капранов КМС по волейболу.

В МО РФ добавили, что 85 новобранцев будут проходить службу на спортивных базах в Москве и Московской области. Среди них три мастера спорта международного класса, 43 мастера спорта России, 39 кандидатов в мастера спорта, чемпионы и призеры Европы, победители различных международных турниров.

"Сам факт принятия присяги означает, что вы стали армейскими спортсменами, спортсменами в погонах, полнокровными членами Центрального спортивного клуба армии. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы создавать вам хорошие условия для занятия спортом. Пожелания вам тренироваться, совершенствоваться, достигать новых высот в спорте", - сказал Панков.

В мероприятии в Москве приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета Росии Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета Российской Федерации Павел Рожков, начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Артем Громов, начальник управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков и заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов.