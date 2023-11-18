В МО РФ сообщили об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

Начальник пресс-центра группы "Юг" Вадим Астафьев заявил, что противник потерял до 240 военных

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские войска группировки "Юг" отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, потери противника составили до 240 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группы Вадим Астафьев.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили четыре атаки, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Раздоловка. Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину "Кирпи", автомобиль типа пикап", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка польского производства "Краб", 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм орудие 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, два миномета 120-го калибра. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов", - заключил начальник пресс-центра группировки "Юг".