18 ноября, 10:32,
обновлено 18 ноября, 10:40
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 30 военнослужащих и два пикапа

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки, а также нанесли поражение трем бригадам противника, сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области. Уничтожено до 30 военнослужащих, 2 пикапа", - отметили в ведомстве. 

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