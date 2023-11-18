МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник за сутки потерял до 200 военных

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки, противник потерял до 200 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что потери противника на этом направлении за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.