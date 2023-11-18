18 ноября, 10:33,
обновлено 18 ноября, 10:43
Военная операция на Украине

Минобороны РФ назвало потери ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 18 военнослужащих, а также боевую машину пехоты Bradley

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 18 военнослужащих на донецком направлении, а также боевую машину пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Васюковка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным министерства, общие потери противника на этом направлении составили до 180 военнослужащих, БМП Bradley, 3 пикапа, а также гаубица "Мста-Б". 

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